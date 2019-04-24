2019-04-24T10:23:22+03:00
Общество

«Ленту» оштрафовали на 100 тысяч рублей после жалобы жительницы Барнаула

Дарья САВЕНКО
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«Ленту» оштрафовали на 100 тысяч рублей.«Ленту» оштрафовали на 100 тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Алтайские антимонопольщики привлекли гипермаркет «Лента» к штрафу за распространение недостоверной рекламы.

Как сообщили в пресс-службе Алтайского краевого УФАС России, к ним с заявлением обратилась жительница Барнаула. Женщина рассказала, что получила от «Ленты» смс, в котором говорилось о скидке для постоянных клиентов на определенный товар. Она равнялась 40%. Женщина отправилась в магазин в день акции, однако при покупке шампуня, ей отказали в такой скидке. Она смогла получить только лишь 5%-ю скидку по карте постоянного покупателя. Возмущенная, она обратилась в компетентные органы.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что спорная реклама содержит несоответствующие действительности сведения о размере скидок на все товары для ухода за лицом, телом, волосами и средства гигиены в размере 40% и реклама признана ненадлежащей, нарушающей требования п.4 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». За это «Ленту» оштрафовали на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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