2019-04-24T10:10:22+03:00
Общество

Суд вынес приговор Бийскому транспортному чиновнику

БОРЗОВ Денис
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23 апреля осудили начальника отдела транспорта и связи администрации Бийска Юрия Брызгалова, его признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Но наказали его на срок три года условно, также в течение двух лет ему нельзя занимать должности в органах власти.

Как сообщает следственный комитет Алтайского края, его задержали еще в 2017 году. По данным следствия, экс-чиновник попросил подчиненных напечатать поддельные документы на перевозку отдельных льготных категорий граждан.

С этими бумагами осужденный ввел в заблуждение директора городского транспортного диспетчерского центра, убедил его перевести компенсации на сумму 670 тысяч рублей предпринимателю, который занимался пассажироперевозками, хотя на самом деле сумма составляла всего 40 тысяч рублей.

После чиновник сообщил предпринимателю об ошибке и попросил вернуть большую часть суммы, которую присвоил себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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