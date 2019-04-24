2019-04-24T09:14:45+03:00
Спорт

Дети-сироты сыграют в футбол в Барнауле

БОРЗОВ Денис
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25 апреля в Барнауле на стадионе «Темп» пройдет второй этап 25-х открытых всероссийских соревнований по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». Победители получат путевку в Сочи, где в конце мая состоится финал турнира и будет разыгран кубок.

От Алтайского края в турнире выступят победители краевого этапа – команды Бийской общеобразовательной школы-интерната №3 и Каменского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

- Алтайский край в этом году уже поставил своеобразный рекорд по числу участников отборочного этапа 17 апреля - в соревнованиях приняли участие почти 300 детей и 30 команд. Поэтому второй этап чемпионата, который до этого 14 лет подряд проходил в Новосибирске, мы решили провести в Барнауле. Уверены, что ребятам из других регионов Сибири понравится этот город, они увидят много нового и интересного, - отметила один из организаторов турнира, директор Сибирского филиала «МегаФона» Галия Сайфутдинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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