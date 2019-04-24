Жительницу Михайловского района обманули на крупную сумму
В марте пожилая женщина 66 лет из села Михайловского подверглась уловкам мошенников. После серии телефонных звонков она перевела неизвестным 250 тысяч рублей.
Жительнице села позвонила женщина и представилась работницей следственного комитета из Москвы и сообщила, что расследует дело о мошенниках.
Телефонная мошенница пояснила, что сельчанка купила медицинский препарат, который признали поддельным и вредным для здоровья, а продавцы этого препарата задержаны. Чтобы привлечь их к ответственности, и вернуть деньги, женщине нужно было заплатить «госпошлину» около четырех тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на следующий день пожилой женщине позвонил мужчина, представился адвокатом и объяснил, что нужно доплатить 100 тысяч «госпошлину» за суд и 150 тысяч за медицинское освидетельствование. Потерпевшая согласилась и перевела мошенникам деньги.
Только после перевода денег женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Сотрудники полиции призывают быть бдительными и сразу завершать подозрительные телефонные разговоры. Также ни в коем случае нельзя переводить деньги, даже если собеседник предлагает разного рода компенсации.
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ИСТОЧНИК KP.RU