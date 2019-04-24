2019-04-24T08:36:23+03:00
Общество

Жительницу Михайловского района обманули на крупную сумму

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Не переводите деньги незнакомым людямНе переводите деньги незнакомым людямФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В марте пожилая женщина 66 лет из села Михайловского подверглась уловкам мошенников. После серии телефонных звонков она перевела неизвестным 250 тысяч рублей.

Жительнице села позвонила женщина и представилась работницей следственного комитета из Москвы и сообщила, что расследует дело о мошенниках.

Телефонная мошенница пояснила, что сельчанка купила медицинский препарат, который признали поддельным и вредным для здоровья, а продавцы этого препарата задержаны. Чтобы привлечь их к ответственности, и вернуть деньги, женщине нужно было заплатить «госпошлину» около четырех тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на следующий день пожилой женщине позвонил мужчина, представился адвокатом и объяснил, что нужно доплатить 100 тысяч «госпошлину» за суд и 150 тысяч за медицинское освидетельствование. Потерпевшая согласилась и перевела мошенникам деньги.

Только после перевода денег женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции призывают быть бдительными и сразу завершать подозрительные телефонные разговоры. Также ни в коем случае нельзя переводить деньги, даже если собеседник предлагает разного рода компенсации.

Читайте также

Мошенники принуждают барнаульцев менять исправные электросчетчики

В Барнауле орудуют аферисты, которые ходят по квартирам и призывают людей менять исправные электросчетчики на новые, при этом предлагают приборы учета по завышенным ценам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ утвердил новую стратегию до 2022 года
В Барнауле многодетную мать лишили свободы за продажу наркотиков
Первую партию MDF плит, произведенных на Павловском ДОКе, отправили в Новосибирск
Студент АлтГТУ стал призером Международных 1С:Соревнований
Алтайские специалисты обнаружили синегнойную палочку в воде
Назначен новый руководитель хоккейного клуба «Алтай»
В Барнауле на двух перекрестках с улицей Челюскинцев отключат светофоры
Движение по Старому мосту ограничат 25 апреля
Алтайскую чиновницу и риэлторов осудили за мошенничество в отношении детей-сирот
Вор из Рубцовска уснул на месте преступления
В Камне-на-Оби изъяли около 3,5 тонн незаконного алкоголя
Бийские власти нашли подрядчика для реставрации Ассановского особняка
В Бийске снова поступили сообщения о минировании
Из Бийска могут пустить поезда до Горно-Алтайска