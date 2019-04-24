Жительницу Михайловского района обманули на крупную сумму

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-24T08:36:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте пожилая женщина 66 лет из села Михайловского подверглась уловкам мошенников. После серии телефонных звонков она перевела неизвестным 250 тысяч рублей.

Жительнице села позвонила женщина и представилась работницей следственного комитета из Москвы и сообщила, что расследует дело о мошенниках.

Телефонная мошенница пояснила, что сельчанка купила медицинский препарат, который признали поддельным и вредным для здоровья, а продавцы этого препарата задержаны. Чтобы привлечь их к ответственности, и вернуть деньги, женщине нужно было заплатить «госпошлину» около четырех тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на следующий день пожилой женщине позвонил мужчина, представился адвокатом и объяснил, что нужно доплатить 100 тысяч «госпошлину» за суд и 150 тысяч за медицинское освидетельствование. Потерпевшая согласилась и перевела мошенникам деньги.

Только после перевода денег женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции призывают быть бдительными и сразу завершать подозрительные телефонные разговоры. Также ни в коем случае нельзя переводить деньги, даже если собеседник предлагает разного рода компенсации.

Читайте также

Мошенники принуждают барнаульцев менять исправные электросчетчики

В Барнауле орудуют аферисты, которые ходят по квартирам и призывают людей менять исправные электросчетчики на новые, при этом предлагают приборы учета по завышенным ценам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU