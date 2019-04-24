Назначен новый руководитель хоккейного клуба «Алтай»

СЕГОДНЯ 06:24 2019-04-24T06:24:11+03:00

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На днях в Барнауле назначили нового исполняющего обязанности директора хоккейного клуба «Алтай». Им стал Руслан Чайкин.

Руслан является ведущим специалистом отдела физического воспитания и спорта Министерства спорта Алтайского края. До настоящего времени он курировал зимние виды спорта и в том числе принимал участие в разработке региональной программы развития хоккея.

Напомним, Чайкин сменил на посту Дмитрия Чекалина. Он руководил клубом три года. В апреле у него истек срок контракта и министерство спорта не стало его продлевать. По мнению руководителя профильного ведомства Алексея Перфильева, Дмитрий Владимирович не проявил себя полностью в роли директора.

Что касается Руслана Чайкина, то в апреле в Сочи он прошел курсы в Российском Международном Олимпийском Университете по программе «Менеджмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU