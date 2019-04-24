Алтайскую чиновницу и риэлторов осудили за мошенничество в отношении детей-сирот

СЕГОДНЯ 05:15 2019-04-24T05:43:19+03:00

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В Алтайском крае вынесли приговор бывшей начальнице «Регионального жилищного управления» Татьяне Филатовой и ее подельникам-риэлторам — Роману Подъяпольскому и Александру Малахову. Женщина проведет в колонии общего режима шесть лет, а ее подельники - по 5,5.

Экс-чиновница была начальником отдела управления правового и документационного обеспечения главстроя края. Благодаря занимаемой должности, у нее были данные о проведении электронных аукционов по предоставлению жилья для детей-сирот и инвалидов, а также требования к жилплощади.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета края, эти сведения она передавала риэлторам, с которыми находилась в сговоре. Те искали жилье в неудовлетворительном состоянии по цене, намного ниже заявленной в аукционе, но формально соответствующее требованиям.

Из бюджета поступала одна сумма, а продавец жилья получал намного меньше. Разницу подельники делили между собой. Таким образом мошенники продали 75 квартир и «заработали» 16 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU