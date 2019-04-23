2019-04-23T16:47:03+03:00
Происшествия

В Камне-на-Оби изъяли около 3,5 тонн незаконного алкоголя

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
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Полицейские в Камне-на-Оби изъяли 3,5 тонны спиртосодержащей продукции, 115 пластиковых бутылей, 80 фляг, а также 130 тысяч рублей, сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Исходя из предварительной информации, к изготовлению и распространению продукции причастны 5 человек. Они получали жидкость с помощью двух самогонных аппаратов. До изъятия незаконного алкоголя его успели реализовать на одной из оптовых баз.

Сейчас весь изъятый алкоголь находится на исследовании у экспертов-криминалистов. Если факт продажи спиртного без лицензии подтвердится, подозреваемым грозит уголовное дело.

К слову, на днях в Барнауле заключенному пытались передать шоколадные конфеты со спиртным. При досмотре сотрудники барнаульской исправительной колонии №3 поняли, что переданное угощение содержит коньяк и ликер, а это в стенах учреждения запрещено. Теперь женщине, которая отправила бандероль, грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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