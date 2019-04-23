В Бийске снова поступили сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-23T14:15:10+03:00

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Днем 23 апреля в Бийске снова сообщили о минировании зданий. На этот раз под угрозой оказались две многоэтажки, сообщает «Бийский рабочий».

В бийские управляющие компании сегодня поступило два сообщения от неизвестных. Они утверждали, что в подъездах многоэтажных домов по улице Мухачева находятся взрывные устройства.

Напомним, буквально вчера в учебные заведения Бийска поступили сообщения о минировании. Письма с угрозами пришли на электронную почту в кадетскую школу и Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса. В связи с этим была проведена эвакуация учащихся и сотрудников учебных учреждений. В итоге после тщательного осмотра помещений ничего подозрительного не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU