Марию Бутину из Барнаула могут осудить за шпионаж на 1,5 года

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-23T13:11:04+03:00

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Уроженку Барнаула Марию Бутину могут осудить на полтора года за шпионаж. Приговор вынесут в ближайшее время.

Об этом сообщает «МК на Алтае». По данным издания, 18 месяцев лишения свободы просит прокуратура. При этом Мария провела в американской тюрьме уже почти год. Примечательно, что согласно обвинению, Бутину не считают шпионкой в полном смысле этого слова.

- Она не является подготовленным разведчиком. Однако американцы считают, что Бутина действовала от лица российских властей и могла нанести ущерб нацбезопасности США, - пишет источник информации.

Напомним, Марию Бутину задержали 17 июля 2018 года в Вашингтоне. Адвокаты девушки делают все, чтобы вердикт суда совпал со временем пребывания россиянки в тюрьме. Если это удастся, то ее освободят прямо в зале суда и вышлют на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU