2019-04-23T13:32:35+03:00
Политика

Определен кандидат от КПРФ на довыборы в Алтайское заксобрание

Юлия ЕВГРАФОВА
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Флюр Хакимов станет кандидатом на довыборах в АКЗС от КПРФ. Мужчина является секретарем Михайловского районного комитета партии и руководителем фракции КПРФ в райсовете депутатов.

О выдвижении кандидата стало известно благодаря персеку крайкома КПРФ Марии Прусаковой. У себя на странице в Facebook женщина опубликовала информацию, что члены краевого комитета единогласно поддержали решение Хакимова, сообщает «Политсибру».

Также Прусакова отметила, что благодаря Флюру Хакимову удалось добиться закрытия шпалопропиточного предприятия, который оказывал негативное влияние на экологию и здоровье жителей в Малиновом озере и дважды отстоять медсанчасть.

Напомним, 8 марта умер Александр Гуков, который являлся депутатом АКЗС. В Заксобрание он прошел, набрав чуть больше 50% голосов. Пока главным кандидатом на место в АКЗС считается его дочь Юлия Суздалева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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