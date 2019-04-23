2019-04-23T11:03:33+03:00
Происшествия

Браконьер-рецидивист ради мяса убил самку лося

Анна СЕМИНА
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Шкура лосихиШкура лосихиФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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В Алтайском крае задержали 24-летнего браконьера, который убил самку лося ради мяса.

Предварительно было установлено, что в середине марта молодой человек догнал в поле, в семи километрах от села Листвянка Троицкого района, лосиху.

- Он подстрелил ее из незарегистрированного охотничьего ружья 16 калибра, - поясняют в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю. – Тушу разделал прямо в поле, а мясо на автомобиле вывез к себе домой.

То самое ружье, а также 11 патронов к нему полицейские обнаружили спрятанным в хозяйственной постройке, расположенной на усадьбе браконьера.

- Свою вину молодой человек отрицать не стал и во всем сознался. Полицейским он пояснил, что мясо успел съесть, - добавляют в ведомстве.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Сумма материального ущерба, причиненного государству, составила 560 тысяч рублей. Известно, что ранее задержанный уже был судим за браконьерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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