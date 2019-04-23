Барнаульские энергетики потушат пожар в трансформаторной подстанции
Электромонтеры «Барнаульской сетевой компании» принимают участие в конкурсе профессионального мастерства. Одним из наиболее ярких испытаний является устранение пожара в действующей трансформаторной подстанции.
Как сообщает пресс-служба компании, испытание максимально приближено к реальности. Во время выполнения задания электромонтерам необходимо обесточить подстанцию и уже после этого устранить возгорание.
Главный инженер «Барнаульской сетевой компании» Андрей Лавринец рассказал, что один из основных этапов конкурса пройдет на учебном полигоне, где в условиях, приближенных к реальным, энергетикам нужно будет отремонтировать повреждения на кабельных и воздушных линиях электропередач, а также устранить дефекты в электроустановках.
Пока специалисты «БСК» проверили свои знания правил охраны труда и показали навыки оказания доврачебной помощи условному пострадавшему от действий электрического тока.
Подведение итогов профессионального состязания и чествование победителей намечено на 26 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU