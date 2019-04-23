2019-04-23T11:07:50+03:00
Общество

Барнаульские энергетики потушат пожар в трансформаторной подстанции

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульские энергетики тушат пожар в трансформаторной подстанцииБарнаульские энергетики тушат пожар в трансформаторной подстанцииФото: предоставлено пресс-службой
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Электромонтеры «Барнаульской сетевой компании» принимают участие в конкурсе профессионального мастерства. Одним из наиболее ярких испытаний является устранение пожара в действующей трансформаторной подстанции.

Как сообщает пресс-служба компании, испытание максимально приближено к реальности. Во время выполнения задания электромонтерам необходимо обесточить подстанцию и уже после этого устранить возгорание.

Главный инженер «Барнаульской сетевой компании» Андрей Лавринец рассказал, что один из основных этапов конкурса пройдет на учебном полигоне, где в условиях, приближенных к реальным, энергетикам нужно будет отремонтировать повреждения на кабельных и воздушных линиях электропередач, а также устранить дефекты в электроустановках.

Пока специалисты «БСК» проверили свои знания правил охраны труда и показали навыки оказания доврачебной помощи условному пострадавшему от действий электрического тока.

Подведение итогов профессионального состязания и чествование победителей намечено на 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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