19-летний парень подозревается в убийстве соседей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-23T10:21:07+03:00

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В Республике Алтай ведется расследование уголовного дела, возбужденного после двойного убийства. Главный подозреваемый – 19-летний парень.

На данный момент следствие установило, что утром 17 апреля молодой человек заглянул к своим соседям в гости. Весь день их небольшая компания выпивала, а под вечер между парнем и 50-летней хозяйкой возник конфликт.

- Парень ударил женщину по лицу, а ее 58-летний сожитель решил заступиться за нее. Он попытался оттащить гостя от своей возлюбленной, но молодой человек его оттолкнул. После этого начал жестоко избивать обоих. Когда оба потерпевших потеряли сознание, злоумышленник нанес им множество ударов ногами, лопатой для уборки снега и кухонным ножом, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

От полученных травм оба скончались на месте происшествия. Сам убийца сбежал. Позже его задержал участковый за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Парня поместили в изолятор для отбывания ареста. Тела убитых же спустя три дня обнаружил родственник, на связь с которым они не выходили.

Следователям не составило труда установить причастного к убийству человека. В настоящий момент решается вопрос о заключении селянина под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU