2019-04-23T09:58:00+03:00
Происшествия

Барнаульца-психа хотят лишить водительских прав

Анна СЕМИНА
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Прокуратура Барнаула пытается лишить водительских прав мужчину с психическим заболеванием.

Прокуратура провела проверку и установила, что на территории Октябрьского района проживает мужчина со второй группой инвалидности бессрочно по психическому заболеванию и стоит на учете в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице имени Эрдмана у врача-психиатра.

- Под наблюдением он находится с 1987 года. Согласно Перечню медицинских противопоказаний, он не имеет права управлять транспортом, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Однако несмотря на противопоказания, в октябре 2018 года ему было выдано водительское удостоверение на право управления автомобилями категории «А, А1, В, В1, С, С1, ВЕ, СЕ, С1Е, М», сроком действия до октября 2028 года, что уже является нарушением.

По результатам проверки прокурор района подал иск в суд о прекращении действия водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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