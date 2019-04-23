Предпасхальная ярмарка состоится в Барнауле 27 апреля

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-23T09:33:05+03:00

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В субботу 27 апреля в Барнауле с 10.00 до 14.00 будут организованы продовольственные ярмарочные площадки. За день перед Пасхой жители города смогут купить необходимые продукты: растительное масло, яйца, куличи, рыбу, мясо, муку, кондитерские изделия и многое другое, сообщают в пресс-службе городской администрации.

В Центральном районе ярмарки пройдут на проспекте Красноармейском,36 и улице Чайковского,21а. В Октябрьском на Ленина,152. В Ленинском районе ярмарка будет организована на площади Народной. А в Индустриальном районе на улице 50 лет СССР, 51а. В Железнодорожном районе ярмарочные площадки разместят на Ленина, 71 и проспекте Красноармейском, 131.

Напомним, 21 апреля прошел один из самых важных православных праздников - Вербное воскресенье. В этот день принято желать людям самого лучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU