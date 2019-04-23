2019-04-23T09:07:35+03:00
Общество

В Барнауле временно перекрыли лестницу в Нагорный парк

Юлия ЕВГРАФОВА
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Проход закрыт на время санитарной уборкиПроход закрыт на время санитарной уборкиФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Лестницу со стороны Социалистического проспекта, которая ведет в Нагорный парк, перекрыли 23 апреля. Проход по ней будет закрыт на время санитарной уборки, сообщают на официальном сайте города.

Сейчас работники МУП «Горзеленхоз» очищают кафельную плитку на лестнице. Также сегодня начнется покраска лавочек, ограждений лестницы и урн. Так прогулочную территорию готовят к летнему сезону. Работы планируют закончить уже к концу сегодняшнего дня.

К слову, в следующем месяце «Горзеленхоз» заменит разрушенную кафельную плитку в Нагорном парке. Тогда лестницу вновь перекроют, но уже на длительный срок.

Напомним, лестницу в Нагорный парк в Барнауле построили в 1969 году, а в 2016 году полностью обновили.Тогда ее официальное открытие стало настоящим подарком барнаульцам ко Дню города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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