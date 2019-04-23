В барнаульском парке «Юбилейный» случился порыв
В парке «Юбилейный» прорвало водопроводные сети. Из колодца лилась грязная вода, об этом 23 апреля сообщила жительница Барнаула в паблике «Барнаул 22».
В размещенном видео женщина жалуется на то, что в 7:40 она позвонила в диспетчерскую службу и сообщила о порыве водопровода. Женщина больше часа ждала приезда аварийную службу, но никто так и не приехал. Тогда жительница Барнаула повторно позвонила диспетчеру и продолжила ждать коммунальщиков.
- Спустя три часа, аварийная водоканала подъехала на место, ведутся работы, - позже сообщила в комментариях жительница Барнаула Ольга.
Как сообщили в пресс-службе барнаульского водоканала, на данный момент аварию устранили.
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ИСТОЧНИК KP.RU