2019-04-23T07:14:06+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в алтайском селе Вавилон

Дарья САВЕНКО
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Трагедия произошла поздней ночью 23 апреля в селе Вавилон Алтайского края – там при пожаре погибли четыре человека.

Как рассказали в пресс-службе СУС КР по Алтайскому краю, один из частных домов охватил пожар. При тушении были обнаружены тела четырех человек – 63-летнего хозяина, его 40-летней сожительницы и двух односельчанок - 31-го и 25-ти лет. По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Сейчас проводится доследственная проверка - следователями проведен осмотр места происшествия, назначены ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская, а также опрашиваются очевидцы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение пожара привлекалось три единицы техники и девять человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 23:32, в 23:50 пожар локализован, а в 00:04 - ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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