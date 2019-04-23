В Алтайском крае горел элеватор
Вечером 22 апреля в Шипуново мощно вспыхнул местный элеватор. Огонь быстро распространился по всей площади помещения. О происшествии сообщили участники группы «Типичное Шипуново».
- Мы вчера ехали из Рубцовска мимо Шипуново, это просто жуть, все полыхает, трещит и взрывается, - сообщают очевидцы пожара.
В паблике «Инцидент Барнаул» появилась информация, что горели склады. О пострадавших на данный момент информации нет. Пожар полностью ликвидирован.
Напоминаем, на сегодняшний день в Алтайском крае объявлена пожароопасная обстановка. Весь апрель на территории региона происходят несанкционированные палы травы, что зачастую приводит к крупным пожарам. Настоятельно рекомендуется не устраивать костры, не жечь мусор. Если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно сообщите об этом по номеру «101» или «112».
ИСТОЧНИК KP.RU