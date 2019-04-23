В Барнауле теневой банкир прогнал через банк более 520 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:13 2019-04-23T06:26:14+03:00

За свои услуги они получали от 3 до 7 процентов от суммы привлеченных денег. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае перед судом предстанет 30-летний предприниматель, который обвиняется в незаконной банковской деятельности.

Как рассказали в пресс-службе СУ СРК по Алтайскому краю, в 2014 году предприниматель из Барнаула разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций. Соответственно, никакого специального разрешения и лицензии у него не было. Он организовал преступную группу из шести человек. С 2014 по 2016 годы они проводили операции по расчетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств и т.п. За свои услуги они получали от 3 до 7 процентов от суммы привлеченных денег.

Всего за эти два года на подконтрольные расчетные счета они привлекли более 520 млн рублей, которые принадлежали клиентам. Получили они за свои услуги более 25 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Следствие по остальным участникам преступной группы продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU