2019-04-23T05:32:21+03:00
Общество

За выходные из Барнаула вывезли 72 машины с мусором

Юлия ЕВГРАФОВА
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Общегородской субботникОбщегородской субботникФото: Олег УКЛАДОВ
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За три дня субботника жители Барнаула убрали от мусора 1550 кв. метров. С 19 по 21 апреля дорожники вывезли 72 машины с мусором и 366 тонн придорожного смета, рассказывают в пресс-центр городской администрации.

Ежедневно работали больше 130 рабочих и порядка 50 машин спецтехники. Барнаульцы тоже не остались равнодушными. В субботнике приняли участие около 40 тысяч человек.

Напомним, только в парке «Изумрудном» убиралось больше 2,5 тысяч горожан. В том числе и первые лица города – губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Сергей Дугин и депутаты. Общими усилиями они убрали около 4 га парка и собрали 2,5 тысячи мешков мусора.

На сегодняшний день дорожники продолжают уборку. В этом задействовано 130 машин спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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