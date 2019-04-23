2019-04-23T04:37:58+03:00
Политика

Каменскому району выделят 200 миллионов рублей

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: пресс-служба Губернатора Алтайского краяФото: пресс-служба Губернатора Алтайского края
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Во время посещения лицея №4 Камня-на-Оби губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что на развитие системы образования Каменского района будет направлено около 200 млн рублей. Об этом сообщают на официальном сайте Алтайского края.

На эти деньги планируется обновить дошкольные учреждения и здания школ, а также решить еще одну проблему. Уйти от второй смены в школах. Сейчас во вторую смену учится 23 процента детей. А после планируемого переоборудования одного из корпусов аграрного техникума этот процент снизится до 16 (среднекраевого уровня). На реализацию этих планов Виктор Томенко выделил больше 30 миллионов рублей.

Еще 15 миллионов будет направлено на ремонт школ и детских садов Каменского района. Также в 2019 году в городе начнут строительство нового детского сада на 200 человек. На это планируют потратить около 150 миллионов рублей. Срок сдачи объекта назначен на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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