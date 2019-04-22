2019-04-22T16:53:13+03:00
Происшествия

Убийство 20-летней давности раскрыли в Барнауле

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Барнаульским следователям удалось раскрыть убийство, которое было совершено 20 лет назад.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в новогоднюю ночь 1999 года. Житель Республики Азербайджан вступил в конфликт с мужчиной, который предлагал ему купить вещи. Превысив пределы необходимой обороны, иностранец ударил своего оппонента ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. В Республике Казахстан ему удалось полностью изменить свои персональные данные. В дальнейшем он беспрепятственно посещал Россию. В итоге его задержали в одном из регионов нашей страны.

Обвиняемый уже признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
История с предоставлением квартир чиновникам Барнаула получила продолжение
В Барнауле появится новый зеленый участок
В Алтайском крае начали применять новые способы лечения онкологии
Ограбление офиса микрозаймов: налет попал на камеру
В Барнауле маршрутный автобус насмерть задавил женщину
Определились все полуфиналисты Лиги «#КВНАЛТАЙ» сезона 2019
Новые сообщения о минировании поступили в учебные учреждения Бийска
На Алтае «чоповец» спустил украденные на АЗС 450 тысяч рублей на женщин и алкоголь
Движение трамваев в Барнауле парализовало из-за отвалившегося колеса у «Жигулей»
Любовь Успенская не успела на свой концерт в Барнауле
Киргизия намерена закупить в Алтайском крае тысячу голов крупного рогатого скота
Мария Мотузная тоскует по маме и друзьям и мечтает вернуться в Россию
Неподалеку от Барнаула горят поля
Жители села Троицкое ведут войну с заводом "Киприно"
В Камне-На-Оби проходит выездное совещание правительства края
Ежегодный турнир, посвящённый памяти павших бойцов спецподразделений, состоялся в Барнауле