Убийство 20-летней давности раскрыли в Барнауле

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-22T16:53:13+03:00

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Барнаульским следователям удалось раскрыть убийство, которое было совершено 20 лет назад.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в новогоднюю ночь 1999 года. Житель Республики Азербайджан вступил в конфликт с мужчиной, который предлагал ему купить вещи. Превысив пределы необходимой обороны, иностранец ударил своего оппонента ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. В Республике Казахстан ему удалось полностью изменить свои персональные данные. В дальнейшем он беспрепятственно посещал Россию. В итоге его задержали в одном из регионов нашей страны.

Обвиняемый уже признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU