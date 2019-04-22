В Барнауле появится новый зеленый участок
В краевой столице 19 апреля начали строительство нового зеленого участка. Он будет расположен рядом с кафе «Лакомка» и нулевым километром (пр. Ленина, 54).
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в зеленой зоне появится широкая пешеходная дорожка из тротуарной плитки, лавочки, качели, урны и столбы освещения, а также высадят рулонный газон. Эта пешеходная зона давно напрашивалась, так как жители города часто проходили по этому участку по диагонали по неположенному маршруту.
"Жемчужиной" зеленого уголка станут карта Алтайского края и фотозона, сделанные из кованого металла. Строительство планируется завершить до 1 июня.
Кроме этого, зеленые уголки также обустроят по ул. Эмилии Алексеевой, 58, ул. Германа Титова, 2а, клумбы по ул. Малахова, 45, ул. 40 лет Октября, 37, проспекту Ленина, 19, ул.Северо-Западной, 62, ул. Советской, 3 и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU