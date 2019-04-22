2019-04-22T14:10:53+03:00
Общество

Ограбление офиса микрозаймов: налет попал на камеру

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: пресс-службы УМВД по г. Барнаулу.Фото: пресс-службы УМВД по г. Барнаулу.
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Барнаульская полиция просит помочь в розыске грабителя, который совершил налет на офис микрофинансовой организации «Отличные деньги».

Ограбление офиса микрозаймов: налет попал на камеру.

Все произошло 29 января этого года по адресу улица Энтузиастов, 35. До настоящего времени преступник остается не пойманным. У мужчины было завязано лицо, угрожая ножом, он похитил 7 050 рублей.

Его приметы: на вид 19-27 лет, рост 165-170 см.

Одет: шапка вязаная черная, куртка-пуховик светло-синий, слева на груди белая эмблема Найк, с капюшоном, на капюшоне белая эмблема Найк, длиной до пояса, джинсы светло-серые с потертостями, ботинки черные, на руках перчатки серые, на лице медицинская маска.

При получении какой либо информации просьба сообщить по телефонам: (3852) 391-619, (3852) 420-202, 89612343865, 9609382411.

ИСТОЧНИК KP.RU

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