В Барнауле маршрутный автобус насмерть задавил женщину

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-22T13:27:57+03:00

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В Барнауле 22 апреля в 12.50 на улице Профсоюзная (в районе дома №4) автобус Hyundai County наехал на пешехода. В результате столкновения женщина скончалась от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, маршрутный автобус № 33 двигался задним ходом, водитель не заметил 40-летнюю женщину, сбил ее и переехал .

- Женщина переходила дорогу в неустановленном месте и не посмотрела по сторонам. Водителю грозит наказание по статье № 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сказали в ГУ МВД.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Кстати, 6 апреля мусоровоз насмерть сбил велосипедиста. Авария произошла в районе Солнечной поляны, велосипедист ехал по краю тротуара, а затем упал под задние колеса мусоровоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU