Определись все полуфиналисты Лиги «#КВНАЛТАЙ» сезона 2019

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-22T12:57:44+03:00

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В минувшую субботу, 20 апреля, состоялся второй четвертьфинал Лиги «#КВНАЛТАЙ» сезона 2019 года. Восемь команд оспаривали право пройти дальше.

Победителями этой игры стали команды «Электро Дед» (с. Ключи) и «Твердятич Пихто» (г. Горно-Алтайск). Вместе с ними в полуфинал прошли еще три команды: «Сын Маминой Подруги» (г. Барнаул), «Экстрим» (с. Сычевка) и «Сборная Усть-Каменогорска» (Казахстан).

В номинации «Лучший актер» победил представитель команды «Электро Дед», а лучшая шутка прозвучала во время выступления команды «Сын Маминой Подруги» из Барнаула.

Команды «Сборная супергероев «Каменные Рагнарёки» (с.Верх-Тула), «Сборная Заринска» (г. Заринск) и «22 регион» (г. Барнаул), не смогли преодолеть барьер четвертьфинала.

Уже известно, что первая полуфинальная игра запланирована на осень. Точная дата ее проведения станет известна позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU