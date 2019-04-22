2019-04-22T12:31:04+03:00
Общество

Новые сообщения о минировании поступили в учебные учреждения Бийска

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Новые сообщения о минировании поступили в учебные учреждения БийскаНовые сообщения о минировании поступили в учебные учреждения БийскаФото: газеты «Бийский рабочий»
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В учебные учреждения Бийска продолжают поступать сообщения о минировании. Сегодня, 22 апреля, такие письма пришли в кадетскую школу и Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса.

Как сообщает «Бийский рабочий», письма с угрозами о минировании вновь поступили по электронной почте. В связи с этим проводилась эвакуация учащихся и сотрудников учебных учреждений. По некоторым данным в общей сложности на улицу вывели более 600 человек. На место выезжали спасатели и кинологи. Очевидцы сообщают, что у колледжа два филиала в разных частях Бийска. В итоге спецслужбы выезжали по нескольким адресам. После тщательного осмотра помещений ничего подозрительного обнаружено не было. В 11 часов 40 минут занятия в учебных учреждениях возобновились.

Напомним, что ранее сообщения о минировании уже поступали в разные учреждения Барнаула и Бийска. В феврале 2019 года под угрозой оказались более 100 зданий. Практически везде проводились эвакуации. После проверок спецслужбы ничего подозрительного не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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