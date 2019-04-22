Движение трамваев в Барнауле парализовало из-за отвалившегося колеса у «Жигулей»
У автомобиля «ВАЗ-2106» в Барнауле вырвало шаровую во время движения. Это произошло утром, 22 апреля, на пересечении Советской Армии и Павловского тракта.
Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» из-за этого оказалось заблокировано движение трамваев в сторону центра. Вскоре очевидцы написали, что неисправный автомобиль убрали с трамвайной линии и движение нормализовалось.
Напомним, что накануне, 21 апреля, в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая. Из-за столкновения на кузове автомобиля Honda образовались многочисленные царапины, а вот у трамвая оторвалась колесная пара. По словам очевидцев, к счастью, в этом ДТП никто не пострадал.
Еще одна авария произошла в Барнауле 21 апреля на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР. После столкновения одну из машин откинуло на забор. Оба автомобиля получили значительные повреждения. В результате пострадали два человека, один из них 11-летний ребенок. Пострадавшим госпитализация не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU