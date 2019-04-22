Движение трамваев в Барнауле парализовало из-за отвалившегося колеса у «Жигулей»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-22T11:17:19+03:00

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У автомобиля «ВАЗ-2106» в Барнауле вырвало шаровую во время движения. Это произошло утром, 22 апреля, на пересечении Советской Армии и Павловского тракта.

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» из-за этого оказалось заблокировано движение трамваев в сторону центра. Вскоре очевидцы написали, что неисправный автомобиль убрали с трамвайной линии и движение нормализовалось.

Напомним, что накануне, 21 апреля, в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая. Из-за столкновения на кузове автомобиля Honda образовались многочисленные царапины, а вот у трамвая оторвалась колесная пара. По словам очевидцев, к счастью, в этом ДТП никто не пострадал.

Еще одна авария произошла в Барнауле 21 апреля на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР. После столкновения одну из машин откинуло на забор. Оба автомобиля получили значительные повреждения. В результате пострадали два человека, один из них 11-летний ребенок. Пострадавшим госпитализация не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU