Жители села Троицкое ведут войну с заводом "Киприно"

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-22T08:59:57+03:00

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В алтайском селе Троицкое ведется строительство завода "Троицкий маслосыродел", принадлежащем компании "Киприно". Местных жителей возмущает, что здание возводят в предельной близости с их домами.

Как сообщает издание "Толк", расстояние от цеха до жилья, по расчетам селян, - около семи метров, хотя по СанПиНу минимальная норма – 50 метров. От вибрации, которую создают строители, в домах начинает проседать фундамент, а после возведения новое здание закроет доступ солнечного света в дома. Также был случай, когда кран полностью перегородил дорогу, и по ней невозможно было проехать. Кроме того, жители обратили внимание на позеленевшую воду возле предприятия. По их словам, туда идут стоки с завода.

В администрации района сообщили, что местное управление по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту выдало разрешение на строительство в соответствии с законом. Однако у проекта "Троицкого маслосыродела" отсутствует пометка о прохождении госэкспертизы, о чем свидетельствуют данные "Госэкспертизы Алтайского края".

Прокуратура края в ответе на обращение одного из жителей сообщила, что не занимается вопросами, связанными с нарушением экологических норм. Поэтому обращение перенаправила в другие ведомства. Позиция руководства компании "Киприно" остается неизвестной - оно проигнорировало официальный запрос издания "Толк".

ИСТОЧНИК KP.RU