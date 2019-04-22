В Камне-На-Оби проходит выездное совещание правительства края

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-22T09:13:09+03:00

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22 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко проводит в Камне-На-Оби выездное совещание регионального правительства, где обсуждаются проблемы и планы развития города.

В течение дня в администрации Каменского района Виктор Томенко, председатель правительства Ирина Долгова и министр здравоохранения Дмитрий Попов проведут личные встречи с местными жителями. Основные проблемы, которые отмечают жители города – это плохое состояние дорог и разрушение городской набережной.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, также делегация отправится в Каменскую городскую больницу, где встретится с работниками медучреждения. В планах правительства также оценить экономический потенциал Камня-На-Оби, работу общественного транспорта и другие сферы жизни города.

Выездное заседание правительства в таком формате проходит впервые. В конце дня будут подведены итоги работы в Камне-На-Оби.

ИСТОЧНИК KP.RU