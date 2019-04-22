2019-04-22T07:08:49+03:00
Происшествия

Автомобиль в Барнауле слетел с дороги и снес столб

БОРЗОВ Денис
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Серьезная авария произошла 22 апреля ранним утром в 5:20 на подъезде к аэропорту им. Германа Титова.

Об аварии сообщается паблике Barnaul 22. Водитель автомобиля Toyota Camry ехал на высокой скорости, не справился с управлением, развернулся на 90 градусов и вылетел с трассы. Автор поста отмечает: «Camry около аэропорта снесла столб».

Результатом аварии стали серьезные повреждения капота, бампера, фары и крыла. Иномарка также могла столкнуться с деревьями, но не долетела до них несколько метров.

По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина. Она получила легкие травмы, ее госпитализировали в городскую больницу № 1 и оказали медицинскую помощь.

По факту аварии ведется проверка. Уточняются причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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