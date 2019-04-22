Алтайский край вновь готовится к проведению акции «Лес Победы»

СЕГОДНЯ 05:03 2019-04-22T06:43:05+03:00

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На этот раз уже традиционная акция «Лес Победы» пройдет в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби. В преддверии 9 мая все желающие смогут принять участие в посадке сеянцев в честь подвига советских воинов-освободителей.

В краевом центре акция «Лес Победы» состоится в ближайшую пятницу, 26 апреля. Мероприятие начнется в 13.00 в Барнаульском зоопарке. Жители и гости города смогут высадить саженцы сосны на территории зоопарка.

Всего для этих целей заготовлено 10 тысяч саженцев двухлетней и четырехлетней сосны. Их предоставит компания «Алтайлес».

В Рубцовске похожее мероприятие пройдет 23 апреля. Сеянцы сосны будут раздавать с 9.00 до 11.00 рядом с торговым центром «Меридиан». Уже в 15 часов все желающие смогут принять участие в восстановлении 10 гектаров участка леса в селе Половинкино Рубцовского района. Здесь по задумке организаторов должны высадить 6 тысяч молодых деревьев.

Детали проведения акции в Камне-на-Оби пока не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU