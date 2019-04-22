Губернатор Алтайского края посетит с рабочим визитом Камень-на-Оби

СЕГОДНЯ 04:16 2019-04-22T04:16:20+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также другие представители регионального правительства сегодня, 22 апреля, посетят Камень-на-Оби, чтобы на месте обсудить ряд накопившихся проблем.

До этого Виктор Томенко провел встречу с инициативной группой из Камня-на-Оби. Жители этого города рассказали главе региона об ужасном состоянии дорог в муниципалитете, регулярных перебоях с поставками угля, которые возникают в отопительный сезон, нехватке врачей и других проблемах.

По предварительной информации Виктор Томенко и другие представители регионального правительства лично убедятся в состоянии каменских дорог, посетят ряд социальных учреждений. Итог этого дня будет подведен в местном доме культуры, где запланирована встреча губернатора и других чиновников с жителями Камня-на-Оби. Люди получат возможность прямого диалога с первыми лицами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU