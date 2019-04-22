Шесть объектов культурного наследия отремонтируют в Алтайском крае
В ближайшей перспективе в Алтайском крае будет проведен ремонт шести памятников культурного наследия регионального значения. Алтайохранкультурой уже выданы задания на проведение соответствующих работ.
Как сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия, в Барнауле будут отремонтированы «Жилой дом (деревянный)» по адресу: ул. Анатолия, 104; «Административное здание» по адресу: пр. Ленина, 62; «Банк» по адресу: ул. Молодежная, 38 а также памятник федерального значения — «Дом Полякова и Яковлева» по адресу: ул. Максима Горького, 30.
Также известно, что в Бийске будет проведен ремонт «Дома Зенковых» (ул. Советская, 18).
Помимо этого в Топчихинском районе планируется проведение ремонта и благоустройство территории «Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов».
ИСТОЧНИК KP.RU