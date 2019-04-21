Погода на 22 апреля 2019 года в Барнауле: +11 градусов

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-21T16:03:49+03:00

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В понедельник, 22 апреля 2019 года, в Барнауле ожидается теплая погода.

По данным синоптиков, в ночь на 22 апреля столбик термометра в краевой столице опустится до -2…-4 градусов, а днем поднимется до +9…+11 градусов. В начале ночи возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем осадков не ожидается, ветер северный 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью -1…-6 градусов, а днем +9…+14. Ночью местами в северных и восточных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а днем без осадков. Ветер северный 3-8 местами порывы до 13 метров в секунду.

На всей территории Алтайского края ожидается горимость 1, 2, 4 класса. Высокий - 4 класс пожарной опасности будет в Заринском и Тальменском районах. В связи с высоким классом пожароопасности возможно возникновение природных (ландшафтных) пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU