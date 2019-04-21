В трансформаторной подстанции Бийска произошел пожар

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-21T15:59:35+03:00

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Пожар произошел в трансформаторной подстанции в Бийске в субботу, 20 апреля. Об этом сообщает «Инцидент Бийск».

«Что-то случилось на ул. Кутузова в трансформаторной будке. Приехали пожарные, участковый, энергетики, полиция, криминалисты», - говорится в сообщении.

Как пишет «Бийский рабочий», горожане, проживающие в том районе, сообщили, что в эту подстанцию часто залезали бомжи. Как это бывает, сразу начали распространяться слухи, что там якобы пострадал бездомный и непонятно от чего – то ли током его ударило, то ли подростки подожгли.

Сегодня утром, 21 апреля, под сообщением оставил комментарий Андрей Васильев, который, как указано на его личной странице, работает в ОАО «СК Алтайкрайэнерго» филиал «Бийские МЭС».

«Возгорание было в кабине трансформатора №2 ТП-542. Токоведущих частей и оборудования под напряжением (да и вообще оборудования) там не было», - написал бийчанин.

По оперативной информации, которую предоставили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, 20 апреля в Бийске произошло возгорание мусора в электроподстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU