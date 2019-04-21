Алтайский край потратит на книги семи писателей 1,5 млн рублей
Стали известны победители регионального издательского конкурса – именно на издание этих книг бюджет Алтайского края потратит 1,5 млн рублей. Экспертный совет выбрал победителей в шести номинациях.
- Александр Зуев «Семена разноцветных трав» («Проза»);
- Юрий Макашев «Осторожно, окрашено!» и Василий Нечунаев «Старая гитара» («Поэзия»);
- Леонид Мерзликин «Стихи для детей» и Евгения Чернова «Добрый ноябрь» («Литература для детей и юношества»);
- Галина Бледных «Прогулки по Барнаульской Горе и предгорью» («Первая книга»);
- Борис Бабарыкин «Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII - начале XX века» («Краеведение»).
В Министерстве культуры Алтайского края отмечают, что в номинации «Публицистика» экспертный совет решил победу не присуждать.
Справка КП
В этом году на краевой издательский конкурс поступило более 50 рукописей, самой многочисленной по количеству заявок стала номинация «Первая книга».
ИСТОЧНИК KP.RU