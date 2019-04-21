Алтайский край потратит на книги семи писателей 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-21T10:31:29+03:00

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Стали известны победители регионального издательского конкурса – именно на издание этих книг бюджет Алтайского края потратит 1,5 млн рублей. Экспертный совет выбрал победителей в шести номинациях.

- Александр Зуев «Семена разноцветных трав» («Проза»);

- Юрий Макашев «Осторожно, окрашено!» и Василий Нечунаев «Старая гитара» («Поэзия»);

- Леонид Мерзликин «Стихи для детей» и Евгения Чернова «Добрый ноябрь» («Литература для детей и юношества»);

- Галина Бледных «Прогулки по Барнаульской Горе и предгорью» («Первая книга»);

- Борис Бабарыкин «Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII - начале XX века» («Краеведение»).

В Министерстве культуры Алтайского края отмечают, что в номинации «Публицистика» экспертный совет решил победу не присуждать.

Справка КП

В этом году на краевой издательский конкурс поступило более 50 рукописей, самой многочисленной по количеству заявок стала номинация «Первая книга».

ИСТОЧНИК KP.RU