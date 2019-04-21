Городской Информационный Сервис 2ГИС запустил ежегодный конкурс «Отзывов»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-04-21T07:00:50+03:00

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В 2ГИС можно не только находить места и строить маршруты, но и делиться опытом обращения в компании и выбирать лучшие из них по отзывам реальных клиентов. Ежегодно 2ГИС запускает конкурс «Отзывов» для своих пользователей. Знаете отличную кофейню, удобный супермаркет или любимый книжный магазин? Расскажите о них и помогите другим пользователям сделать правильный выбор.

А чтобы делиться опытом было приятнее, 2ГИС запустил конкурс отзывов! С 16 по 29 апреля напишите не менее 5 отзывов о любых местах и компаниях Барнаула и участвуйте в розыгрыше подарков. Засчитываются только комментарии, оставленные через онлайн или мобильную версию 2ГИС в период проведения конкурса

Среди призов есть 2 съемных накопителя SSD “Silicon Power” на 120GB, фен-щетка для укладки Wella Pro Curl Styler, 3 абонемента по 999 рублей на месяц посещения фитнеса и ещё 9 призов от партнеров. Полный список партнеров, а так же подарков можно посмотреть в разделе «Интересное в городе» в онлайн или мобильной версии 2ГИС или перейдя по ссылке - https://go.2gis.com/2w3bx.

Каждые 5 отзывов — это отдельный шанс на победу. Подарки разыгрываются с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто выполнил условия конкурса.

Победителей определят 30 апреля в Инстаграме @2gis_brn и в группе Спецагентов 2ГИС ВКонтакте.

Подробные условия конкурса - http://law.2gis.ru/giveaway-rules.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU