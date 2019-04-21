2019-04-21T06:16:16+03:00
Общество

Погода на 21 апреля 2019 года в Барнауле: облачность и +9 градусов

Дарья САВЕНКО
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Воздух в краевой столице прогреется до +7…+9 градусов.Воздух в краевой столице прогреется до +7…+9 градусов.Фото: Дарья САВЕНКО
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В воскресенье, 21 апреля 2019 года, в Барнауле ожидается облачная погода без осадков.

По данным синоптиков, воздух в краевой столице прогреется до +7…+9 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

По Алтайскому краю переменная облачность, местами в южных и восточных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный днем 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду. Днем ожидается +7…+12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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