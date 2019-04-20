Бетономешалка столкнулась с автокраном в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-20T15:46:04+03:00

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Днем 20 апреля на пешеходном переходе в районе пересечения улицы Попова и Антона Петрова столкнулись автокран и бетономешалка. От этом сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22».

В итоге ДТП у автокрана была повреждена передняя часть. О состоянии водителей информации нет.

Как заметили внимательные подписчики сообщества, авария произошла под рекламным баннером с неслучайной надписью. «Вы можете менять работу, город или страну, но пока не измените себя, вы будете привлекать те же самые обстоятельства», - написано на плакате.

- Надпись на плакате в тему, - подмечает в комментариях один из жителей города Егор.

Напомним, буквально пару месяцев назад в Барнауле произошла авария с участием автокрана и легкового автомобиля. Тогда из-за ДТП движение по улице Смирнова оказалось практически перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU