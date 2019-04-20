В Барнауле на 9 мая пройдет выставка ретро-автомобилей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-20T12:23:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульцев приглашают на выставку ретро-автомобилей. По традиции она пройдет 9 мая на площадке возле городского вокзала. Об этом сообщили на сайте барнаульского автовокзала.

Посмотреть на старинный автопарк можно уже сейчас. На втором этаже автовокзала висят фото и описание машин, которые входят в презентуемую коллекцию.

Организаторы отмечают, что барнаульцы могут не только посетить выставку ретро-автомобилей, но и принять участие как владельцы авто прошлого века.

К слову, на мероприятии обещают тематическую музыку военных и послевоенных лет, угощения солдатской кашей и интересные фотографии на память.

Напоминаем, в этом году состоится 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в Алтайском крае идет активная подготовка к этому праздничному мероприятию.

Читайте также: Как отметят День Победы-2019 в Барнауле: парад войск, «Сирийский перелом» и Георгиевская лента

ИСТОЧНИК KP.RU