2019-04-20T12:23:41+03:00
Общество

В Барнауле на 9 мая пройдет выставка ретро-автомобилей

Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульцев приглашают на выставку ретро-автомобилей. По традиции она пройдет 9 мая на площадке возле городского вокзала. Об этом сообщили на сайте барнаульского автовокзала.

Посмотреть на старинный автопарк можно уже сейчас. На втором этаже автовокзала висят фото и описание машин, которые входят в презентуемую коллекцию.

Организаторы отмечают, что барнаульцы могут не только посетить выставку ретро-автомобилей, но и принять участие как владельцы авто прошлого века.

К слову, на мероприятии обещают тематическую музыку военных и послевоенных лет, угощения солдатской кашей и интересные фотографии на память.

Напоминаем, в этом году состоится 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в Алтайском крае идет активная подготовка к этому праздничному мероприятию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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