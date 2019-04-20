2019-04-20T10:26:41+03:00
Политика

Вместе с барнаульцами на субботник в «Изумрудный» вышла и «Единая Россия»

Больше 2,5 тысяч человек приняли участие в масштабной уборке
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Масштабный субботник в "Изумрудном"Масштабный субботник в "Изумрудном"Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»
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В масштабной уборке одного из старейших парков Барнаула приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Сергей Дугин, депутаты Барнаульской городской Думы, Общероссийский Народный фронт, стройотрядовцы, народные дружинники, представители бизнеса.

Региональное отделение «Единой России» приняло участие в субботнике рамках экологического партийного проекта «Чистая страна».

- Всякий уважающий себя человек, который любит свой дом, свою территорию, будет содержать ее в чистоте. Вот и мы сегодня приняли решение выйти на субботник, чтобы вместе с общественностью привести в порядок это замечательное, любимое место отдыха наших горожан, - отметил Александр Романенко.

В этот день совместными усилиями участники субботника очистили от мусора порядка 4 гектаров парка, остальная территория будет убрана в рамках месячника санитарной очистки.

Напомним, партийный проект «Чистая страна», стартовавший в 2019 году, - это коммуникативная площадка для объединения экологов, коммунальщиков, общественников и так далее в решении экологических проблем. В апреле – мае по всей стране в рамках проекта проходит Всероссийский субботник «Чистая страна», в котором принимают участие свыше 900 тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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