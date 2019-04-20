На трассе Барнаул-Бийск ночью загорелся автомобиль
В ночь на 20 апреля на трассе Барнаул-Бийск загорелся автомобиль. Об этом сообщил один из очевидцев в городском паблике «Barnaul 22».
На видео, предоставленным мужчиной видно, как пылает легковушка. Огонь охватил весь автомобиль. На место случившегося прибыли пожарные и машины ГИБДД.
В комментариях под видео другой очевидец написал о возможной марке сгоревшего авто.
- Форестер синий это был. Проезжал, когда ещё пол авто горело, - пишет Владимир.
- Ужас, машина сгорает как спичка за пару минут, - сетует в комментариях один из подписчиков сообщества Денис.
На данный момент о причинах возгорания и возможных пострадавших неизвестно.
К слову, не так давно в Барнауле на Павловском тракте сгорело авто «Яндекс. Такси». Тогда чтобы потушить пламя приезжали две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU