На трассе Барнаул-Бийск ночью загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-20T10:14:56+03:00

Скриншот с видео в паблике "Барнаул 22"

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В ночь на 20 апреля на трассе Барнаул-Бийск загорелся автомобиль. Об этом сообщил один из очевидцев в городском паблике «Barnaul 22».

На видео, предоставленным мужчиной видно, как пылает легковушка. Огонь охватил весь автомобиль. На место случившегося прибыли пожарные и машины ГИБДД.

В комментариях под видео другой очевидец написал о возможной марке сгоревшего авто.

- Форестер синий это был. Проезжал, когда ещё пол авто горело, - пишет Владимир.

- Ужас, машина сгорает как спичка за пару минут, - сетует в комментариях один из подписчиков сообщества Денис.

На данный момент о причинах возгорания и возможных пострадавших неизвестно.

К слову, не так давно в Барнауле на Павловском тракте сгорело авто «Яндекс. Такси». Тогда чтобы потушить пламя приезжали две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU