2019-04-19T16:23:27+03:00
Общество

Следователи возбудили дело из-за невыплаты зарплат в алтайском «Сибпромстрое»

Сотрудники компании не получали плату более двух месяцев
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Заработная платаЗаработная платаФото: Анна СЕМИНА
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Следственные органы СК по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам строительной компании «Сибпромстрой». Работники не получали плату более двух месяцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, на протяжении 2018 года руководство строительной компании свыше двух месяцев не выплачивало заработную плату сотрудникам. Деньги на эти целы в компании были. Кроме того, в кассу Общества поступали денежные средства, которые направлялись на иные платежи и решение текущих финансовых проблем.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также количество работников строительной компании, пострадавших от ущемления их конституционных прав. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее следователи Железнодорожного района Барнаула возбудили уголовное дело по факту невыплаты сотрудникам Дворца зрелищ и спорта заработной платы. Изначально к ним обратился сотрудник, который заявил, что руководство ООО «Дворец зрелищ и спорта им. Г.С. Титова» не выплатило ему заработную плату. Следователи организовали доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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