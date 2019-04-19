Алтайским предпенсионерам компенсируют расходы на некоторые услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-19T15:51:26+03:00

Ранее такие компенсации получали лишь вышедшие на пенсию педагоги

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В Алтайском крае расширили круг получателей компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. Теперь данные расходы будут компенсировать предпенсионерам, сообщили в региональном министерстве социальной защиты.

Соответствующее постановление было подписано региона Виктором Томенко. Изменения внесены в правила предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогам краевых и муниципальных образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках.

Ранее такие компенсации получали лишь вышедшие на пенсию педагоги.

Напомним, лицами предпенсионного возраста считаются те граждане, кто на момент прекращения трудовых отношений соответствует условиям, необходимым для назначения пенсии по старости (в том числе на ее досрочное назначение) в соответствии с законодательством Российской Федерации (действовавшим на 31 декабря 2018 года).

ИСТОЧНИК KP.RU