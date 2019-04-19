2019-04-19T14:30:44+03:00
Общество

В Бийске за 300 млн рублей положат 18 км нового асфальта

Дарья САВЕНКО
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На ремонт улиц Бийска в этом году направят более 300 млн рублей. На эти деньги планируется положить 18 км нового дорожного полотна.

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края, ремонт запланирован на улицах: Вали Максимовой, Шишкова, Гилева, Туркменская, Угольная, Севастопольская, Дальняя, Крайняя, Льнокомбина, а также переулки Яровой и Байкальский.

В данный список также включены улица Мамонтова, улица Шадрина, переулок Спичечный. Ремонт на этих участков позволит значительно усовершенствовать дорожную инфраструктуру города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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