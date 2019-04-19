Губернатор Томенко пообещал снова разобраться с проблемами Камня-на-Оби

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-19T13:13:06+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел личный прием и встретился с жителем Камня-на-Оби Антоном Новиковым. Председатель правительства пообещал найти пути решения проблем горожан.

Напомним, ранее Виктор Томенко уже встречался с жителями Камня-на-Оби. Они заявили, что недовольны работой местных властей. Вот и сейчас, как пишет «Политсибру», на встрече Новикова и Томенко, в частности встал вопрос о состоянии автомобильных дорог.

- Наши дороги – это давняя существенная и большая проблема. Мы рады, что Правительство края обратило внимание на эту ситуацию, - заявил общественник.

Однако уже по ходу беседы стало понятно, что помимо дорог жителей беспокоит не только, собственно, ремонт, но и дальнейшее содержание. Дело в том, что на балансе городских служб благоустройства нет ни одной единицы спецтехники. Так что приходится привлекать частные фирмы, а это плачевно сказывается на бюджете города.

Также Антон Новиков попросил губернатора решить проблемы с набережной. Ее благоустройство сильно затягивается.

Уже 22 апреля в Камень-на-Оби отправится правительственная делегация во главе с губернатором. Виктор Томенко намерен встретиться с жителями города, а также провести совещание, посвящённое развитию социальной и экономической сфер Каменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU