Подсчитан коэффициент полезности алтайских депутатов Госдумы

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-19T12:30:11+03:00

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Портал «Депутат.клуб» составил рейтинг депутатов Государственной Думы, за основу которого взяли коэффициент полезного действия народных избранников.

- Это первый и единственный интегральный рейтинг качества работы народного избранника, его КПД. Этот рейтинг не зависит от партийной принадлежности, только от реального качества работы парламентария, – говорится в описании.

Как пишет ИА «Толк», КПД депутатов вычисляется по четырем параметрам: народный рейтинг, рейтинг активности, медиарейтинг и экспертный рейтинг.

Первый составляется по итогам голосования на самом сайте. Второй оценивают исходя из данных аппарата Госдумы (сколько законопроектов внес депутат, сколько раз выступал и т.д.). В третьем варианте считается число упоминаний в СМИ и социальных сетях. Причем в зачет идут только положительные и нейтральные публикации. Ну и наконец, экспертный рейтинг составляют региональные и федеральные эксперты: политологи, ученые, руководители СМИ и т.д.

Депутаты от Алтайского края получили в рейтинге следующие места:

27-е место (из 441) – Шаргунов Сергей Александрович;

113-е место – Прокопьев Александр Сергеевич;

132-е место – Бессарабов Даниил Владимирович;

202-е место – Кувшинова Наталья Сергеевна;

204-е место – Зобнев Виктор Викторович;

247-е место – Терентьев Александр Васильевич;

255-е место – Герасименко Николай Федорович;

271-е место – Быков Олег Петрович;

342-е место – Лоор Иван Иванович;

405-е место – Елыкомов Валерий Анатольевич.

ИСТОЧНИК KP.RU