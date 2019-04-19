Барнаульский полигон принимает мусор из дворов бесплатно

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-19T11:13:12+03:00

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До 25 апреля Барнаульский полигон ТБО будет бесплатно принимать листву, дорожный смет, ветки деревьев, который горожане соберут во дворах и придворовых территориях.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на протяжении последних двух недель регоператор по Барнаульской зоне и его подрядчики сталкиваются с ситуацией резкого увеличения объемов отходов после зимы. В первую очередь речь идет о частном секторе краевой столицы. Особенно это характерно для улиц Кутузова, Бульвар 9 января, Коммунаров, Власихинской.

В периоды с апреля по июнь и августа по октябрь контейнерные площадки частного сектора завалены листвой. Чтобы решить проблему с перенакоплением, барнаульский полигон два раза в год проводит бесплатный прием листвы, дорожного смета, веток деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU